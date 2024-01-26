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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشرف زكي ونهال عنبر يواسيان منير مكرم في وفاة والده

عزاء والد منير مكرم
عزاء والد منير مكرم

استقبل الفنان منير مكرم، واجب العزاء في والده، مساء اليوم، في كنسية مارجرجس في شبرا، بحضور عدد من نجوم الفن. 

وشهد عزاء والد منير مكرم، حضور عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية. 

وفاة والد منير مكرم

وأقيم أمس الخميس 25 يناير، قداس صلاة جنازة والد الفنان منير مكرم، وذلك بعدما أعلن وفاة والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب منير مكرم “توفي والدي مكرم.. الدوام لله”.

منير مكرم 

يذكر أن الفنان منير مكرم، قال إن الفن مهنة صعبة وليس لها أمان، وأن بدايات الفن معروفة، وأيضا النهايات، وأن النهايات قد ترجع إلى البدايات، فليس هناك شيء ثابت في الفن، قائلا: "لو دامت لغيرك؛ مكنتش هتجيلك، فيجب الاحتراس في هذه المهنة".

وأكد منير مكرم، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لم يندم على شيء في حياته، ولكنه كان يتمني أن يلتحق بمعهد التمثيل، مشيرا إلى أن التحاقه بالمعهد كان يضيف له الكثير.

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