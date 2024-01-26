صدمة في المنتخب السوري بعد إصابة الهداف قبل لقاء إيران بأمم آسيا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم إصابة عمر خريبين، نجم منتخب سوريا، اليوم الجمعة، قبل أيام قليلة من المواجهة النارية لنسور قاسيون مع إيران، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.

ولم يشارك خريبين في مران اليوم، بعد شعوره بألم في ساقه اليسرى، وسيتم تحديد حجم الإصابة بعد إجراء صورة الرنين المغناطيسي، غدا السبت، لمعرفة مدة غياب اللاعب.

وكان منتخب سوريا قد استأنف تدريباته، اليوم الجمعة، بعد يوم راحة واستشفاء للاعبين، وذلك بحماسة وتركيز كبيرين.

وتغيب عن المران أيضا عمار رمضان، بسبب كدمة تعرض لها في القدم اليسرى، خلال مباراة الهند، وكذلك عمر ميداني الذي يحتاج نحو 4 أسابيع من الراحة والعلاج وإعادة التأهيل، للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وتأهل منتخب سوريا إلى ثمن نهائي كأس آسيا، لأول مرة في تاريخه، ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات، ليضرب موعدا مع إيران.