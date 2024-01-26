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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل حفل محمد منير في عيد الحب

محمد منير
محمد منير

أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب محمد منير عن إحيائه حفل عيد الحب يوم ٢٦ فبراير المقبل.

وكشفت الصفحة الرسمية عن البوستر الرسمي للحفل، والمقرر أن يقام في Family Park بالتجمع الخامس، على أن يتم طرح التذاكر عبر موقع تذكرتي، إذ من المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة لدى جمهوره.

سيطرت ملامح الحزن على وجه الفنان محمد منير، خلال جنازة شقيقته “سميحة” من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ولم يتمالك محمد منير أعصابه، وانهار من البكاء خلال الجنازة، وحرص الإعلامي مصطفى بكري على مرافقة الكينج ومواساته خلال الجنازة.

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وأعلن الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للفنان محمد منير، عن وفاة شقيقة الأخير، فجر  السبت الماضي وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمود موسي: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

وأضاف موسى :خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة.

الإعلامي مصطفى بكري الفنان الكبير محمد منير الفنان محمد منير النائب محمد أبو العينين

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