وزيري يكشف تفاصيل بدء مشروع توثيق إعادة تركيب كساء هرم منكاورع

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، تفاصيل بدء مشروع دراسة وتوثيق إعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع.



وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن أن هذا المشروع سيساهم في رؤية هرم الملك منكاورع لأول مرة كاملًا بالكساء الخارجي له كما بناه المصري القديم، لافتا إلى أن البلوكات الجرانيتية للكساء الخارجي للهرم كانت حوالي 16 بلوكا لم يتبق منها حاليًا سوي 7 فقط، وهو ما سيقوم المشروع بالعمل علي دراستها وترميمها وتوثيقها وإعادة تركيبها.



وتابع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل خلال 3 سنوات ليشمل أعمال رسم وتصوير فوتوجراميتري وتوثيق وليزر سكان ثم البدء الفعلي في أعمال إعادة تركيب البلوكات الجرانيتية.



