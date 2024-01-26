تحييد أزمة الرهائن في ستاربكس الألمانية بالقرب من ميونيخ

حدث موقف خطير في أحد مقاهي ستاربكس الواقعة بالقرب من ميونيخ في أولم بألمانيا؛ عندما احتجز مسلحا، العديد من العملاء كرهائن، وتم التعامل مع الحادث بتحييد الشخص المسلح؛ من خلال الاستجابة السريعة لضباط إنفاذ القانون الذين تمكنوا من ضمان سلامة الرهائن.

وأصدرت شرطة أولم، بيانا، سلطت فيه الضوء على الحادث.

ووفقا لتقرير الشرطة؛ تصرف الضباط على الفور عندما حاول المسلح الهروب مع رهينة، وتم إطلاق أعيرة نارية؛ مما أدى إلى إخضاع المشتبه به، ومنع وقوع أي ضرر على الرهائن.

ويُعزى مصدر هذه المعلومات إلى البيان الرسمي الصادر عن شرطة أولم. ومع تطور الوضع، قد تكشف التحقيقات الإضافية تفاصيل إضافية بشأن الدوافع وراء احتجاز الرهائن والخلفية المحتملة للمشتبه به. ومن المرجح أن تجري السلطات فحصا شاملا لفهم الحادث بشكل كامل.