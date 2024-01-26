شركة رِواء تقدم حلولا متكاملة وبرنامجًا محاسبيًا لأصحاب الأعمال التجارية

في عالم التجارة وإدارة الأعمال التجارية، يبحث روّاد الأعمال والتجّار عن حلول وأدوات متكاملة تلبي احتياجاتهم من ناحية تشغيل وإدارة أعمالهم التجارية ومبيعاتهم، ومن أحد البرامج الحاضرة بقوة في الساحة برنامج رِواء الذي يقدم برنامج محاسبي ونظام متكامل لإدارة المخزون وتشغيل الأعمال التجارية.

ماذا يقدم برنامج رِواء لأصحاب الأعمال التجارية؟

بدأت رِواء كنظام كاشير، ومع تطور احتياجات التجّار في المملكة، طورت رِواء منتجها وأصبحت تقدم برنامج كاشير ومبيعات، وبرنامج محاسبة، برنامج إدارة المخزون، بالإضافة لخدمات ربط مخزون الفروع التجارية بمنتجات المتاجر الإلكترونية في نظام واحد، وغيرها من المنتجات والخدمات التي تسّهل على التجّار بدء وإدارة وتشغيل أعمالهم.

مميزات منتجات برنامج رِواء

قامت شركة رِواء بإطلاق أكثر من نظام خلال السنوات الماضية القليلة، وحرصت الشركة على تصميم هذه البرامج بطريقة تتماشى مع احتياجات التجّار في أي قطاع تجاري، ونوضح هنا أهم مميزات بعض البرامج في شركة رِواء:

البرنامج المحاسبي

أطلقت شركة رِواء مؤخرًا برنامج محاسبي ولكن قامت بتخصيصه للتجار بحيث أصبح سهل الاستخدام حتى لغير المحاسبين، كما أنه يقدم قيودًا يومية مؤتمتة تعمل بطريقة تلقائية لتساعد المستخدمين على تقليل الأخطاء اليدوية وتضمن لهم دقة الأرقام، كما يقدم برنامج المحاسبة قوائم وتقارير مالية محدّثة تسمح بالاطلاع على البيانات وإصدارها بأي صيغة وفي أي وقت.

برنامج الكاشير

أما في برنامج الكاشير، فتقدم رواء واجهة بيع بسيطة وسهلة الوصول والاستخدام بالنسبة للبائعين، كما تُمكّنهم من إجراء عمليات البيع حتى عند انقطاع الإنترنت بحيث لا تتعطل أعمالهم، وقامت رِواء بربط أجهزة المدفوعات المحمولة مثل "سونمي" بنظام الكاشير، وهذه ميزة حيث يقوم النظام بتسجيل جميع عمليات المبيعات في النظام الأساسي بشكل فوري وتلقائي.

نظام المدفوعات

تقدم شركة رِواء أجهزة مدفوعات مثل سونمي، وبالإمكان استخدام الجوال الشخصي بمساعدة تقنية SoftPOS لاستقبال المدفوعات، كما تتيح إمكانية إجراء عمليات البيع بطرق متعددة إما عن طريق قارئ الباركود أو البحث باسم أو رمز أو صورة المنتج، بالإضافة لكونها توفر خيارات دفع متنوعة لعملاء التجّار بين النقدية أو البطاقة الائتمانية أو البيع بالآجل.

تطبيق العروض الترويجية والخصومات

قامت شركة رِواء بتطوير أكثر من نظام داخل منصة واحدة، ومن ضمن هذه الأنظمة تطبيق العروض الترويجية والخصومات، وبينما دور شركة رِواء الأساسي هو تسهيل إدارة وتشغيل الأعمال التجارية، إلا أنها تهتم باحتياجات التجّار في التسويق لمنتجاتهم وخدماتهم، لذلك وفرت شركة رِواء هذا التطبيق داخل المنصة، بحيث تتيح للمستخدمين إطلاق وإدارة الخصومات والعروض بكل سهولة ومرونة.

الخاتمة

ومقارنة بالمنافسين، فإن برنامج رِواء يُعد حلاً شاملاً وفعّالاً لإدارة الأعمال التجارية، حيث يجمع بين خصائص إدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة المخزون، وأجهزة المدفوعات وأكثر في نظام واحد، مما يتيح للتجار تسهيل العمليات اليومية، وتقليل الأخطاء البشرية، والاستمرار في تلبية احتياجات العملاء بكفاءة.

ما يميز برنامج رِواء هو التزامه بتقديم حل مُخصص للتجار سواء كانوا محترفين في المحاسبة أم لا، حيث إن تقنياته المتقدمة تُمكّن أي تاجر من الوصول إلى واجهة بيع بسيطة وفعّالة، وتسهل عمليات البيع بطرق متنوعة للبائعين والعملاء في الوقت ذاته.

إضافة إلى ذلك، يسهم الدعم الفني الفوري في تقديم تجربة سلسة للمستخدمين برنامج رِواء، حيث يمكنهم الاعتماد على فريق الدعم المٌدرب لحل أي تحدي أو الإجابة على أي سؤال في أي وقت.

لذا مع التزام برنامج رِواء بالابتكار والتطوير التقني المستمر، يُعَدّ هذا البرنامج شريكًا تقنيًا مثاليًا للتجار الذين يسعون لتحقيق الفعالية في الإدارة وتحسين تجربة العملاء، حيث إن رِواء توفر لأي تاجر الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في عالم التجارة التنافسي.