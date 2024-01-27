الكاتب النرويجي جوستاين جاردر: سعيد بتقديم أعمالي للشباب في معرض القاهرة للكتاب

حل الكاتب النرويجي جوستاين جاردر، ضيفا على الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ببرنامج "العاشر"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وعلق الكاتب النرويجي جوستاين جاردر، صاحب الرواية النرويجية الأشهر "عالم صوفي"، عن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، قائلا: "أشعر داخل القاهرة أنني في مدينة ألف ليلة وليلة".

وأضاف الكاتب النرويجي جوستاين جاردر،: "أنا سعيد بتقديم أعمالي للشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب"، لافتا: "تدريسي للفلسفة كان طريقي لكتابة "عالم صوفي".

وأشار: "عالم صوفي كانت كتابا قبل أن أحولها لرواية"، مضيفا: "بكيت عندما شاهدت "عالم صوفي" في السينما"، لافتا: "الفلسفة ولدت لأن البشر لديهم الفضول دائما، ومن خلال الفلسفة نختار ما هو جيد للبشرية"، متابعا: "الثقافة البشرية تواجه تحديات عالمية صعبة".