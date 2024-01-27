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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم |الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدوري اليوم... تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. آخر موعد للتقديم بالترم الثاني

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام ينظم عددا من الدورات التدريبية
ينظم مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام الورشة التدريبية في "صناعة المحتوى الرقمي عن قضايا المرأة والمجتمع".

 

تعرف على تفاصيل التقديم لمسابقة الموسم الأول لدورى ريادة الأعمال المصرى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل فى مسابقة الموسم الأول لدورى ريادة الاعمال المصرى  Egyptian Entrepreneurship League، وتأتى المسابقة ضمن برنامج نوادى ريادة الأعمال والذى تنفذه الأكاديمية فى جميع الجامعات المصرية .

 

رعاية شباب حلوان تطلق مسابقة فنية للطلاب .. تفاصيل

اطلقت جامعة حلوان مسابقة  بحثية فنية  لبناء الوعي الجماعي للأجيال الجديدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابي

 

جامعة عين شمس تعلن عن منح مقدمة من حكومة موريشيوس لعام 2024 - 2025..تفاصيل كاملة

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية المقدمة لمرحلة الدراسات العليا إلى كل الدول الأفريقية والدول الأعضاء فى رابطة الكومنولث البريطانى.

 

الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدوري اليوم

يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم السبت بجامعة أسوان بحضور رؤساء الجامعات.

 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. آخر موعد للتقديم بالترم الثاني

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية الأخبار التعليمية المهمة أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

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