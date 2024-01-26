جيش الاحتلال: عودة حماس لتقديم الخدمات للفلسطينيين في شمال غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد من خلال تقارير استخباراتية، أن حركة حماس تعيد تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، بالمناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال.

وقال مصدران أمنيان، لم يتم الكشف عن هويتهما، لإذاعة “كان” العبرية، إنهما يلقيان باللوم على رفض الحكومة للتداول "في اليوم التالي" في غزة؛ مما ساعد على خلق مساحة لحماس لاستعادة الحكم المدني في أجزاء من غزة.

وأضاف التقرير أنه تم طرح الأمر خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر الليلة الماضية، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات.