حسام بدراوي : عمر سليمان في حياته صرّح بعلمه مصادر تمويل الإخوان

كشف الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي عن طبيعة علاقته باللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق.

وأكد بدراوي خلال حواره مع برنامج نظره المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق ان اللواء عمر سليمان أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية بعض ضغوط كبيرة لكن توفاه الله بمرض السرطان.

وتابع المفكر السياسي ان علاقته باللواء عمر سليمان كانت وطيدة للغاية حتى انه اخبره بأن جماعة الاخوان الإرهابية ستعود لجحورها حال فوزه برئاسة الجمهورية لانه يعلم مصادر تمويلها ومعلومات كثيرة عنها.

خيرت الشاطر

وأوضح المفكر السياسي ان جماعه الاخوان الارهابيه كانت ستدفع بخيرت الشاطر في انتخابات الرئاسة ضد اللواء الراحل عمر سليمان، لافتا الى انه طلب منه ان يكون مستشارا لحملة عمر سليمان.