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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الله: الفوز على الرجاء مهم معنوياً..وهناك اهتمام من الزمالك بالناشئين

الزمالك
الزمالك

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك، أن الفوز على الرجاء المغربي في بطولة كأس دبي للتحدي مهم من الناحية المعنوية للاعبين والجهاز الفنس.

وقال عبدالله في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "محمد السيد لاعب رائع وإضافة قوية لوسط ملعب الزمالك وهو خامة مبشرة وسيفيد الفريق في الفترة المقبلة إلى جانب أيصا عمار ياسر فهو لاعب صاحب إمكانيات عالية في خط الهجوم".


وأضاف: "هناك تواصل بين قطاع الناشئين والجهاز الفني للفريق الأول وأيضًا أحمد سليمان عضو المجلس وهناك اهتمام من مسؤولي النادي في هذا الملف".

وتابع: "خط الدفاع أصبح في أمان خاصة بعد عودة الونش فهو صمام أمان دفاع القلعة البيضاء ولا غنى عنه على الاطلاق".

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