محمد طارق: جماهير الزمالك السند لنا.. وأتمنى فوز الأبيض بكأس دبي

وجه محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر لجماهير القلعة البيضاء، بعد الفوز على الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس دبي للتحدي.

وقال طارق في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "أتمنى فوز الزمالك بالبطولة لزيادة معنويات اللاعبين خلال الفترة المقبلة..وأشكر الجماهير على الدعم ومساندة اللاعبين فى مباراة الرجاء المغربي"

وأضاف: "محمد السيد وعمار ياسر من مكاسب معسكر الإمارات وهما كنز نادي الزمالك في المستقبل وأيضا منتخب مصر".

وأوضح: "هدفنا هو إعادة صورة نادي الزمالك المعروفة عنه ونعمل على إرضاء الجماهير فهم السند والداعم الأول".