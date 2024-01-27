مدرب الكاميرون السابق: المنتخبات الكبيرة لم تظهر بمستوى مميز في أمم إفريقيا

سعيد بما يقدمه «كاب فيردي»..

أكد الألماني وينفريد شايفر المدير الفنى السابق لمنتخب الكاميرون، أن المنتخبات الإفريقية الكبرى لم تظهر بمستواها في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال شايفر، في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "المنتخبات الكبيرة مثل مصر وغانا ونيجيريا وكوت ديفوار والجزائر لم تظهر بمستواها المميز في البطولة الإفريقية، وهناك منتخبات صغيرة تصدرت مجموعتها مثل كاب فيردي وهذا أمر يسعدني".

وأضاف: "المنتخبات الإفريقية لديها 3 فئات من اللاعبين.. لاعبين محليين.. ولاعبين دوليين يلعبون في أوروبا على مستوى عال.. ولاعبين مولودون في أوروبا يلعبون مع منتخبات إفريقية.. ومن المهم جدًا وجود مدرب خبير في الكرة الإفريقية للتعامل معهم".