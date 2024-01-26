حماد عبد الله:: كنت «مو صلاح» في مجالي رغم ضآلة بداية عملي بإيطاليا

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إنه رغم ضآلة العمل الذي بدأت به في إيطاليا؛ إلا أنني كنت في مجالي "مو صلاح"، مؤكدًا أنني نزل في بلد بجانب المطار، وبدأ أول عمل له في غسل الصحون لمدة 7 أيام؛ من أجل توفير الطعام.

وأضاف "عبد الله" خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": كنت المصري الوحيد في الميناء الذي يدعى "فيمتشينو"، حيث الجميع كان معجب بأنني من أحفاد الفراعنة.



وانطلقت حلقات الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".



يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.