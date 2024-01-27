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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شايفر: تعادل موزمبيق مع مصر «غير منطقي».. ويجب أن يفتخر اللاعبون بارتداء قميص الفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الألماني وينفريد شايفر المدير الفنى السابق لمنتخب الكاميرون، أن فوز منتخب موريتانيا على الجزائر غير متوقع في النسخة الحالية لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال شايفر في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "فوز موريتانيا على الجزائر وتعادل موزمبيق مع مصر أمر غير منطقي على الإطلاق، والمنتخب المصري كان على قمة الكرة الإفريقية لمدة 10 سنوات، ولا أحد كان يستطيع التغلب عليه".

وأضاف: "لا بد أن يقاتل اللاعبون من أجل منتخب مصر وأن يفتخروا بارتدائهم قميص منتخب بلادهم".

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