المندوه: المجلس حريص على إيجاد صفقات ومدير فني يرضي طموح جماهير الزمالك

أكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن الفريق يخوض مباريات ودية في معسكر الإمارات لتحقيق الاستفادة الفنية.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "الهدف من المباريات الودية هو تصحيح الأخطاء وإيجاد حلول ومعتمد جمال يقوم بمجهود كبير مع الفريق، رغم أن النتائج غير مرضية، وتحدثنا مع اللاعبين عن أهمية بطولة كأس دبي للتحدي وأتمنى حصول الفريق عليها".

وأضاف: " مجلس الإدارة حريص على إيجاد صفقات ومدير فني يرضي طموح الجماهير، وكابتن حسين لبيب يعمل بجهد كبير على التعاقد مع مدير فني مميز ولاعبين مميزين من أجل دعم الفريق وإسعاد جماهير نادي الزمالك، وقريبا سنعلن كل شيء بوضوح".