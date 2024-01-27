عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المندوه: المجلس حريص على إيجاد صفقات ومدير فني يرضي طموح جماهير الزمالك

الزمالك
الزمالك

أكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن الفريق يخوض مباريات ودية في معسكر الإمارات لتحقيق الاستفادة الفنية.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "الهدف من المباريات الودية هو تصحيح الأخطاء وإيجاد حلول ومعتمد جمال يقوم بمجهود كبير مع الفريق، رغم أن النتائج غير مرضية، وتحدثنا مع اللاعبين عن أهمية بطولة كأس دبي للتحدي وأتمنى حصول الفريق عليها".

وأضاف: " مجلس الإدارة حريص على إيجاد صفقات ومدير فني يرضي طموح الجماهير،  وكابتن حسين لبيب يعمل بجهد كبير على التعاقد مع مدير فني مميز ولاعبين مميزين من أجل دعم الفريق وإسعاد جماهير نادي الزمالك، وقريبا سنعلن كل شيء بوضوح".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

شاهد | لحظة توقيع التوأم على عقود تدريب فيوتشر وإدارة الكرة بالفريق

رسميًا| حسام حسن مديرًا فنيًا لـ فيوتشر

مواجهات نارية في ربع نهائي كأس الرابطة.. سيراميكا وسموحة الأبرز

الروسي ميدفيديف بتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

صدمة في المنتخب السوري بعد إصابة الهداف قبل لقاء إيران بأمم آسيا

رفض البرازيل وأمريكا | زيدان يكشف موقفه من تدريب الجزائر

فيتوريا ومرموش يظهران في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الكونغو

فرمان عاجل من جاياردو ضد كريم بنزيما في اتحاد جدة

ترشيحاتنا

اخر موعد للتقديم في الوظائف الحكومية 2024.. ومفاجأة بشأن السن

بعد أمريكا .. دولة جديدة تعلق تمويل الأونروا

كيف ترامب في دفع 83 مليون دولار لصحفية ؟

نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس| شوف درجاتك

المندوه: المجلس حريص على إيجاد صفقات ومدير فني يرضي طموح جماهير الزمالك

قرى بني سويف تعاني من نقص اسطوانات الغاز.. والأهالي: أسعار السوق السوداء خيالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

بملابس محتشمة..غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| 10 أطعمة تمنع تصلب الشرايين....ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ