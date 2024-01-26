حماد عبد الله: القوى الناعمة فى مصر تبدع وقت الأزمات

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إن المصريين لم يستسلموا بعد 1967.



أضاف "عبد الله" خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كان جمال عبدالناصر أهم حاجة في حياتي بعد أبويا وأمي، وكان المصريين موجودين في نكسة 1967، المصريون لم يستسلموا بعد 1967، والمصريين كانوا من 1967 إلى 1976 خرج أحلي الأفلام والأغاني من أم كلثوم، ومصر كانت تبدع في هذه الفترة وابحث عن قوة مصر الناعمة ستري أنها أبدعت في وقت الأزمة، وكان لدي بحث في الكلية وكان لدينا مادة سياسية في الجامعات المصرية".

وتابع: "طلبت أن أقدم أغنية بدل من البحث، وقولت أغنية عدى النهار لعبد الحليم، وعدد من الأغاني وده الإحساس الذي كان يسود هذه الفترة، الأبنودي قال كلمتين، وقام عبدالحليم بتلحين وغناء الكلمات فأصبح رمز للمرحلة والحالة التي كان يعيشها الشعب، والقوى الناعمة لمصر تبدع وقت الأزمات".