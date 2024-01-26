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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام بدراوي: الولايات المتحدة كانت ترفض الانتقال السلمى للسطلة عقب 2011

الدكتور حسام بدراوى
الدكتور حسام بدراوى

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عقب أحداث 2011 لنقل السلطة بصورة سلمية.

 واوضح حسام بدراوي خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي حمدي رزق، انه قبل خروجه من القصر الرئاسي جمعه لقاء مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك واعلن مبارك خلاله موافقته على الانتقال السلمي للسلطة.

 وعن موقف الولايات المتحدة الامريكية اكد حسام بدراوي انه تلقى اتصال بعد اجتماعه بمبارك من سفيرة الولايات المتحدة في مصر حينها التي أبدت اعتراضها على الانتقال السلمي للسلطة.

الولايات المتحدة

 واكد المفكر السياسي ان الولايات المتحدة الامريكية كانت ترفض الانتقال السلطي السلم للسلطة وهذا ما عبرت عنه سفيرة الولايات المتحدة، معقبا": "قفلت التليفون في وش السفيرة".

الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الدكتور حسام بدراوي الإعلامي حمدي رزق الولايات المتحدة الامريكية انتخابات رئاسية برنامج “نظرة” قناة “صدى البلد”

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