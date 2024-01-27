حسن سلامة: نتنياهو مستمر في العدوان على غزة حتى لا يتعرض للمحاكمة

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن ما حدث من دولة جنوب إفريقيا ناحية تضامنها مع غزة فى محكمة العدل الدولية فهو دعم معنوي جيد جدا.

أضاف الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خلال حواره ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة "الحياة"، أن الإعلام الإسرائيلي تناول هذا الدعم من زاوية سياسية، موضحا أنه من وجهة نظرهم أنهم لا يرون الحقيقة.

وتابع أن نتنياهو مستمر في العدوان على غزة حتى لا يتعرض للمحاكمة، لافتا إلى أن الحقائق ناحية القضية الفلسطينية واضحة عن طريق منصات إلكترونية والإعلام العربي والمصري.