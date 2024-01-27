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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسن سلامة: نتنياهو مستمر في العدوان على غزة حتى لا يتعرض للمحاكمة

الدكتور حسن سلامة
الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن ما حدث من دولة جنوب إفريقيا ناحية تضامنها مع غزة فى محكمة العدل الدولية فهو دعم معنوي جيد جدا.

أضاف الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خلال حواره ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة "الحياة"،  أن الإعلام الإسرائيلي تناول هذا الدعم من زاوية سياسية، موضحا أنه من وجهة نظرهم أنهم لا يرون الحقيقة.

وتابع أن نتنياهو مستمر في العدوان على غزة حتى لا يتعرض للمحاكمة، لافتا إلى أن الحقائق ناحية القضية الفلسطينية واضحة عن طريق منصات إلكترونية والإعلام العربي والمصري.

الدكتور حسن سلامة العلوم السياسية جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية غزة نتنياهو

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