انحازت لـ إسرائيل ..من هي القاضية التي أثارت ضجة عبر السوشيال ميديا؟

أثارت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي ضجة عبر السوشيال ميديا وذلك بسبب انحيازها لإسرائيل وذلك أكثر من ممثلها وقامت في الوقت نفسه بالتصويت ضد قرار محكمة العدل الدولية و التي تتعلق بحرب غزة.

فقد أثارت القاضية ضجة وذلك عبر السوشيال ميديا وذلك بعد تصرفها الأخير حيث تعد هي الوحيدة التي صوتت ضد القرار، وذلك بخلاف القاضي الإسرائيلي.

على الجانب الآخر فلا يعد هذا حاجزا أمام قرار المحكمة وذلك في عدد الأصوات، وذلك في وقت قد صوّت قاضٍ أميركي للقرار وذلك من ضمن القضاة الخمسة عشر في المحكمة.

فمن هي جوليا سيبوتيندي ؟

ولدت جوليا في أوغندا وذلك عام 1954، وقد انتُخبت كعضوا وذلك في محكمة العدل وذلك لأول مرة في عام 2012، وذلك قبل أنيتم إعادة انتخابها وذلك في 2021 فقد قامت بالعمل كقاضية وذلك في المحكمة الخاصة لسيراليون وذلك في الفترة بين 2005 و2011.

وتعد جولياهي أول امرأة أفريقية تنضم إلى محكمة العدل الدولية " لاهاي"

يمكنك مشاهدة كل ما يتعلق بالقاضية الأوغندية عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@eremnewsofficial/video/7328455240729120002?_r=1&_t=8jMg63njEbG&social_sharing=1