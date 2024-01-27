عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأسبوع القادم.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم مرشح جديد سوبر لتدريب الزمالك

صدى البلد

أوضح الإعلامي مهيب عبد الهادى، اسم  مرشح  الأبرز  لتدريب  الزمالك في الفترة المقبلة  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال مهيب :  البرتغالي خوسيه جوميز المدير الفني الأسبق لفريق التعاون السعودي، مرشح لتدريب الزمالك الأبرز ، وممكن يكون الاسبوع القادم .

 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض المران غداً السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم ، استعداداً للقاء نهائي كأس تحدي دبي.

وكان  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.

ومن المقرر أن يكون تدريب الغد خفيفاً حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد عقب خوض مباراة اليوم أمام الرجاء المغربي في نصف النهائي.

تدريب الزماك مدرب الزمالك الابرز خوسيه جوميز معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن استهداف الحوثي لناقلة نفط في خليج عدن

إعلان مواعيد مباريات دور الـ 8 لبطولة كأس رابطة الأندية

خطورة كبيرة.. تطورات إصابة إمام عاشور ومشاركته في مباراة مصر والكونغو المقبلة|شاهد

الأربعاء .. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن غزة

خصمي اللدود| تعليق غريب من جوارديولا على رحيل كلوب عن ليفربول

نصائح مهمة.. الداخلية تحذر من القيادة على هذه الطرق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة جيجي حديد والممثل برادلي كوبر تثير الجدل من جديد .. شاهد

انحازت لـ إسرائيل ..من هي القاضية التي أثارت ضجة عبر السوشيال ميديا؟

ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟.. طرق الحفاظ على التوازن الصحي

سهران ومش عارف تنام.. إليك أفضل طرق علاج الأرق بدون منوم

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ