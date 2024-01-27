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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن شحاتة يهاجم محمد صلاح :هو المسئول الأول

حسن شحاتة
حسن شحاتة

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات حسن شحاتة بشأن محمد صلاح  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي :حسن شحاتة: كل اللي حصل ده المسئول الأول عنه محمد صلاح.. هو اللي قلع الشارة .

وكشف تقرير من صحيفة "ليفربول إيكو" إلى تطور جديد في حالة اللاعب محمد صلاح، بعد تلقيه العلاج والتأهيل في نادي ليفربول.

 

يبدو أن صلاح لن يشارك في مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديموقراطية في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

 

ومع ذلك، يُفترض أن يكون محمد صلاح قد تقدم في التأهيل بشكل إيجابي، مما قد يجعله جاهزًا للمشاركة في مراحل متقدمة من البطولة في حال تقدم منتخب مصر.

 

وأشارت الصحيفة إلي أن محمد صلاح قد يكون متاحا للمشاركة مع الفراعنة بداية من 2 فبراير أي يستطيع المشاركة في دور في ربع النهائي 2 فبراير ونصف النهائي 7 فبراير والنهائي 11 فبراير في حالة الوصول.

 

 

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