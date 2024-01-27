العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير لحماية الفلسطينيين من "الإبادة الجماعية" والجيش الأمريكي يشن ضربة جديدة ضد الحوثي في اليمن .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

جوتيريش يرسل تدابير "العدل الدولية" بشأن غزة إلى مجلس الأمن

بايدن والسيسي يبحثان الحرب في غزة وجهود التوصل إلى "وقف إطلاق نار إنساني"

الخارجية الأمريكية توافق على إمكانية بيع طائرات "إف 16" لتركيا

إلزام ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير

السويد تتحفظ على أي مفاوضات مع المجر بشأن انضمامها للناتو

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن حرب غزة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ما أعلن البيت الأبيض والرئاسة المصرية.

وذكرت أن الرئيسين تناولا "الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط، وخاصة الحرب في قطاع غزة، حيث ناقشا تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني، بهدف حماية المدنيين، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن محكمة العدل الدولية، الجمعة، قراراً يأمر إسرائيل، باتخاذ كافة التدابير، لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. وأمرت المحكمة، إسرائيل، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضياً، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وقالت "الوطن" إن الأمم المتحدة، الجمعة، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش سيرسل قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ كافة "التدابير المؤقتة" لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، إلى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة، واصفةً قرارات المحكمة بـ"الملزمة"، منوهًا بأن قرارات المحكمة "مُلزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة"، معرباً عن ثقته في أن "كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر منها".

وأشارت "الجريدة" إلى أن رئاسة مجلس الأمن الدولي أعلنت أن المجلس سيعقد اجتماعًا طارئًا الأربعاء، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة.

وأشارت "الراي" إلى أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تدمير صاروخ مضاد للسفن كان موجها صوب البحر الأحمر، وفي وضع الاستعداد للإطلاق من قبل جماعة الحوثي في اليمن. قائلة إن الصاروخ "كان يمثل تهديداً وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

دوليًا، قالت "الجريدة" إن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على البيع المحتمل لمقاتلات إف 16 إلى تركيا، والمعدات المتعلقة بها، في صفقة تقدر قيمتها بـ23 مليار دولار، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). وأتت الموافقة على الصفقة المعطلة منذ سنوات، بعد مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد 19 شهراً من التعطيل.

وذكرت "القبس" أن هيئة محلفين فيدرالية في نيويورك أمرت، بإلزام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع تعويضات قيمتها 83.3 مليون دولار للكاتبة إي جين كارول، التي تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها، وتشويه سمعتها بإنكاره اغتصابها قبل نحو 3 عقود، فيما وصف ترمب الحكم بـ"السخيف"، مندداً باستعمال القضاء كـ"سلاح سياسي".

وقالت "الأنباء" إن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، أعلن أنه "لن يتفاوض" مع المجر بشأن مصادقتها على عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ودعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نظيره السويدي إلى المجر، الثلاثاء، "للتفاوض" بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، وشدد وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إثر ذلك على أن بلاده "ليس لديها سبب" للتفاوض حالياً مع المجر حول هذا الموضوع.