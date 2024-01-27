الذهب يتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

تكبدت أسعار العقود الآجلة للذهب ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

وفي التعاملات اليومية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير عن 2017.3 دولار للأونصة، بعد أن وصلت إلى 2028 دولار خلال الجلسة، قبل أن تُنهي تعاملات نهاية الأسبوع منخفضة بنسبة 0.6%، وتسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

واستوعبت الأسواق أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة أخيراً في الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر ديسمبر جاء متماشيا مع توقعات الاقتصاديين على أساس شهري، لكنه كان أقل قليلا من المتوقع على أساس سنوي. وهو المقياس المفضل للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفدرالي، الذي يحدد السياسة النقدية.

وجاءت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة بعد يوم واحد من كشف بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن نمو اقتصادي أعلى من المتوقع في الربع الرابع. وعزز ذلك آمال المستثمرين في أن الاقتصاد قد تجنب الركود العميق.