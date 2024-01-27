انفجار ضخم في شلومي بالجليل الغربي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجار ضخم عقب دوي صفارات الإنذار في "شلومي" بالجليل الغربي.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب أخرون فجر يوم السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء والمصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء الحرب العدوانية في السابع من اكتوبر 2023، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.