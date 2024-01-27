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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 619 مبايعة بقيمة 1.72 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 414.89 مليون درهم و573 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 28.8 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 82.1 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 104.63 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8.23 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 177.13 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29.95 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 28.81 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 132 مبايعة بقيمة 241.76 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 116.59 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 109.27 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 159 مليون درهم منها 10 رهون لأراض بقيمة 12.73 مليون درهم و71 رهن فلل وشقق بقيمة 146.27 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 30.07 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16.9 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 34.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 22.42 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 8.16 مليون درهم.

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