في المنامة.. نائب قائد الجيش السوداني يلتقي ممثلا لـ ميليشيا الدعم السريع

نقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر مطلعة قولها إن العاصمة البحرينية المنامة شهدت انعقاد لقاءات بين عضو السيادي نائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي مع قائد ثاني ميليشيا الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة.

وأفاد مصدر بأن اللقاءات تمت في إطار تكوين منبر بديل للإيقاد متسق مع منبر جدة، حيث تمت في إطار تكوين منبر بديل للإيقاد متسق مع منبر جدة، والذي من المتوقع أن يستأنف في منتصف فبراير المقبل.

وكشف المصدر عن أن آخر لقاء ضمن ثلاثة لقاءات سرية تمت بين نائب قائد الجيش وقائد ثاني الدعم السريع كان في العشرين من الشهر الجاري.