في ذكراه.. قصة مشاركة محسن زايد بحرب أكتوبر

تحل اليوم السبت 27 يناير، ذكرى وفاة كاتب السيناريو الكبير محسن زايد، الذي ولد في 23 أغسطس عام 1944، في حي السيدة زينب بالقاهرة، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2003.

نشأة محسن زايد

ولد الكاتب محسن زايد في حى السيده زينب بالقاهرة وتلقى دراسته في المعهد العالى للسينما بمصر في قسم المونتاج ثم انتقل لقسم الإخراج قبل تخرجه بعام واحد ليتخرج من قسم الإخراج. قدم محسن زايد أفضل ترجمه بصريه سينمائيه لروايات صاحب نوبل نجيب محفوظ حيث كتب للسينما وللتليفزيون الكثير من السيناريوهات عن قصص نجيب محفوظ.

حياة محسن زايد

وقضي محسن زايد في الخدمه العسكرية ست سنوات فاشترك في حربي 1967 و1973 مما أثر بشكل كبير في كتاباته التي تتخذ غالبا خلفية سياسية لأحداثها.

تزوج محسن زايد ثلاث مرات وله ثلاث أبناء ياسر ونشوى وشريف.



وفاة محسن زايد

رحل عن عالمنا وهو في التاسعة والخمسين من عمره الخميس 27 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 30 يناير 2003 اثر اصابته بأزمة قلبية مفاجئة بمدينة الإسكندرية.