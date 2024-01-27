عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة مشاركة محسن زايد بحرب أكتوبر

محسن زايد
محسن زايد

تحل اليوم السبت 27 يناير، ذكرى وفاة كاتب السيناريو الكبير محسن زايد، الذي ولد في 23 أغسطس عام 1944، في حي السيدة زينب بالقاهرة، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2003. 

 

نشأة محسن زايد 

ولد الكاتب محسن زايد في حى السيده زينب بالقاهرة وتلقى دراسته في المعهد العالى للسينما بمصر في قسم المونتاج ثم انتقل لقسم الإخراج قبل تخرجه بعام واحد ليتخرج من قسم الإخراج. قدم محسن زايد أفضل ترجمه بصريه سينمائيه لروايات صاحب نوبل نجيب محفوظ حيث كتب للسينما وللتليفزيون الكثير من السيناريوهات عن قصص نجيب محفوظ.

 

حياة محسن زايد 

وقضي محسن زايد في الخدمه العسكرية ست سنوات فاشترك في حربي 1967 و1973 مما أثر بشكل كبير في كتاباته التي تتخذ غالبا خلفية سياسية لأحداثها.

تزوج محسن زايد ثلاث مرات وله ثلاث أبناء ياسر ونشوى وشريف.
 

وفاة محسن زايد 

رحل عن عالمنا وهو في التاسعة والخمسين من عمره الخميس 27 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 30 يناير 2003 اثر اصابته بأزمة قلبية مفاجئة بمدينة الإسكندرية. 

 

محسن زايد الكاتب محسن زايد ذكرى محسن زايد ذكرى وفاة محسن زايد ذكرى رحيل محسن زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

موضوعات متعلقة

في ذكراه.. قصة تهديد محمود إسماعيل بسبب فيلم

إقامة مهرجان مسرح الجنوب بالكنيسة الإنجيلية بقنا

أخبار الفن| غادة عبد الرازق تثير الجدل داخل البانيو.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى وعمرو عبد العزيز

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

سعادتي بالغة أمام الرئيس| محمد نور يعلق على مشاركته باحتفالية عيد الشرطة

أزمة قلبية.. أصعب 48 ساعة في حياة عمرو عبد العزيز

بحضور صفية العمري.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

بطولة غادة عادل.. صدقى صخر ينضم إلى لانش بوكس

ترشيحاتنا

في حجم حبة الأرز.. فريق مصري يبتكر روبوت لعلاج الجلطات القلبية|شاهد

وانت في البيت.. استخرج جواز سفر في أسرع وقت

كلما أصابك الضيق وتكالبت عليك الهموم إلزم هذا الدعاء.. ردده باستمرار

قطرات ثلج وأمطار غزيرة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم

بعد العيد.. بشرى سارة بشأن محصول القمح هذا العام

مراقبون يحذرون من شلل جديد للاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ