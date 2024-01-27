فصل التيار الكهربائي يطال مدينتي القصير ومرسى علم في البحر الأحمر

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير ومرسى علم في جنوب البحر الأحمر، اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي عن المدينتين بالكامل، وذلك لإجراء أعمال صيانة ضرورية على محطات المحولات الرئيسية.

وفي بيان صحفي، أكدت المدينتان استلامهما إخطاراً رسمياً من شركة الكهرباء بضرورة فصل التيار الكهربائي عن المدينتين، اعتباراً من الساعة 5 صباح اليوم، السبت،وتم هذا الإجراء بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطات المحولات، لضمان سلامة واستمرارية توفير الكهرباء.

وفي تصريحات للصحفيين، أوضح مسئولو الوحدتين المحليتين أن القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامة التيار الكهربائي.

وأشاروا إلى أن فصل التيار يأتي في إطار خطة دورية للصيانة تهدف إلى تحسين أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة.

ومن المتوقع أن يعود التيار الكهربائي إلى المدينتين بعد انتهاء أعمال الصيانة، وذلك حسب التقديرات الفنية المحددة من قبل الفريق الفني لشركة الكهرباء.

ويُطلب من المواطنين والمؤسسات توخي الحذر وترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.