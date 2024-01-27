خلال 24 ساعة.. الاحتلال يعلن تصفية 11 فلسطينيًا في خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تصفيته لـ 11 فلسطينيًا على الأقل في خان يونس بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الفرقة 98 تواصل التصفية مع رصد الوسائل القتالية والمعدات العسكرية في عمق خان يونس.

وأضاف أدرعي أن مقاتلي وحدة "ماغيلان" الخاصة التابعة للواء الكوماندوز الإسرائيلي، داهموا عدة أهداف في عمق خان يونس، ومن هذه الأهداف مستودع للوسائل القتالية، حيث تم العثور على الكثير من الذخائر والأسلحة والوسائط التكنولوجية المختلفة.

وأوضح أن منظومة النيران التابعة للواء الكوماندوز وجهت طائرة قصفت 3 فلسطينيين، زاعمًا أنهم كانوا يقومون بزرع عبوات ناسفة بالقرب من القوات، حيث تم القضاء عليهم.

وتابع قوله إن “مقاتلي الفريق القتالي للواء جفعاتي قاموا بتصفية عدد كبير من الفلسطينيين في إطار اشتباكات مختلفة جرت في منطقة خانيونس. وأسفرت أحد الاشتباكات عن تصفية 7 بقذائف دبابات بعد أن كانوا قد استهدفوا المقاتلين بقذائف آر بي جي من داخل مبنى تم رصده”.