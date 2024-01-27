أمريكا توقف تراخيص تصدير غاز وتعطيل جني المليارات .. والسبب خطوة أكبر

أوقفت السلطات الأمريكية، مؤقتا منح تراخيص جديدة لتصدير الغاز المسال.

ويُرجح أن يسفر هذا التأجيل عن تعطيل مشروعات بمليارات الدولارات، وفق "بلومبرج".



ياتي ذلك فيما ستعتمد دراسة تجريها وزارة الطاقة الأمريكية على تحليل حالي يدعم تقييم الهيئة لاقتراحات تصدير كميات أكبر من الغاز إلى دول أوروبية وآسيوية وغيرها لا تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة.



قال بايدن في بيان: "سنلقي نظرة فاحصة على تأثير صادرات الغاز المسال على أسعار الطاقة، وأمن الطاقة، والبيئة في أميركا. ويوضح تعليق الموافقات على تراخيص الغاز المسال الجديدة حقيقة أزمة المناخ؛ فهي الخطر الأكبر الذي يهدد وجودنا خلال العصر الحالي".