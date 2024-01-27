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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: إزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي.. وحملات غلق بدمياط الجديدة والشيخ زايد

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بإزالة مخالفات بناء بقطعتي أرض يقعان تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

ونص القراران على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم (۱۷۲) بقرية سياحية بالكم ٧٤ بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، والمتمثلة في تقفيل التراس البحري للشاليه بالدور الأرضي بمبان حديثة من البلوك، وإضافتها للمسطح الداخلي، ومخالفات البناء المقامة بالشاليه رقم 4 والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي نموذج (B) بإجمالي مساحة (١٣٠,٦٠) م٢، وأعمال البناء المستأنفة المتمثلة في تقفيل التراس الشرقي للشاليه بالدور الأرضي بمبان من البلوك حديثة بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

في ذات السياق، أشار المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ 18 قرار غلق وتشميع للمحال التى تعمل بدون ترخيص، وكذلك للبدرومات المتواجد بها أنشطة مخالفة بالأحياء الأول والثالث والرابع، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير وهندسة كهرباء دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ومزاولة أنشطة بأماكن غير مصرح بها " أنشطة مهنية أو تجارية " بالوحدات السكنية سواء بالعمارات، أو قطع الأراضي، أو السكنى، أو البدرومات، أو الجراج لغير الغرض المخصص له.

 وحذر رئيس الجهاز المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات، إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز.

جدير بالذكر، أن الحملة تمت تحت إشراف رئيس الجهاز، والمهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والرائد أحمد خطاب، رئيس قسم شرطة التعمير، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .

من جانبه قال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه تم شن حملة لإزالة ووقف أعمال البناء المخالف أسفرت عن إيقاف أعمال وسحب معدات، وإزالة للأعمال المخالفة في البدروم للقطعة رقم ٦٣ بالحي ٩ المجاورة ١، وإيقاف الأعمال والإزالة لروف مخالف في الحي ١٠ مجاورة ٢ قطعة رقم ٢٥، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإزالة الأعمال المخالفة بالبدروم بالقطعة رقم ١ بالحي ١٦ مجاورة ٢ ، وإيقاف الأعمال والتحفظ على ٢ خلاطة وبامب  لبناء روف مخالف في القطعة رقم ٥٧ بالحي ٩ المجاورة 1، واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق مخزن بالحي ٨ مجاورة ٢ قطعة رقم ١٢.

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