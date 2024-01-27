في يوم البيئة الوطني..خبير: الدولة تسعى إلى مواجهة التغيرات المناخية

قال على قطب، أستاذ المناخ، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا باعتبار يوم ٢٧ يناير يوم وطني للبيئة، متابعا: البيئة وتطوراتها تشغل اهتمام العالم أجمع.



وأضاف علي قطب، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان، وتساهم في تطور حياة الإنسان وحمايته من الأمراض.

ونوه بأن المناخ يؤثر بشكل مباشر وكلي على البيئة، ولذلك الدولة تولي البيئة والمناخ اهتماما واضحا وكبيرا.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى استخدام طاقات صديقة للبيئة والابتعاد بقدر الإمكان عن الطاقة التي تؤثر بالسلب على البيئة، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح.