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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"كابيتال بارك".. رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد سير العمل بالحدائق المركزية

صدى البلد

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، خلال جولة موسعة سير العمل في منطقة الحدائق المركزية " كابيتال بارك "، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات.

وفي بداية الجولة، تم عقد اجتماع موسع مع مديري المشروع والاستشاريين المسند لهم الأعمال الخاصة بالحدائق المركزية، وتم طرح بعض العوائق التي تظهر أثناء تنفيذ المشروع وكيفية حلها لتفادي عدم تكرارها .

كما عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعاً مع المختصين من شركة المقاولون العرب لمتابعة الجزء المسند لهم من أعمال الحدائق المركزية " كابيتال بارك "، ومناقشة مستجدات الأعمال الجارية، وخطة العمل بالمرحلة المقبلة، ثم انتقل رئيس الجهاز مع جميع الحضور للمرور على الموقع لتطبيق ما تم مناقشته على أرض الواقع.

وشدد رئيس الجهاز على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من الأعمال، وإنهاء المشروع بأفضل جودة واتقان طبقاً للمواصفات الفنية، وفي أسرع وقت مشددا على أنه لا تهاون مع الشركات المقصرة أو المتخاذلة في تنفيذ الأعمال.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحدائق المركزية ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.
 

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