وسائل إعلام لبنانية: انفجار في العاصمة بيروت

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت انفجارا في أحد المطاعم دون معرفة السبب.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه سُمع دوي انفجار داخل مطعم في شارع العجمي في أسواق بيروت، واقتصرت الأضرار على الماديات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما لم تُعرف الأسباب حتى الآن إلا أن من تواجدوا في المكان يرجحون أن يكون الانفجار ناتجا عن قارورة غاز، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

يأتي ذلك تزامنا مع استمرار التصعيد بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جنوب لبنان بتبادل القصف بينهما ودوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل صباح اليوم السبت.