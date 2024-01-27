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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا أحد يهددنا ولو بشكل غير مباشر.. محللون يرصدون أسباب ضرب أمريكا الحوثيين

الحوثيين يقتادون
الحوثيين يقتادون سفينة للاحتلال

اعتبر محللون أن مسارعة أمريكا على التحرك السريع ضد الحوثيين رغم أنهم لم يهددوا التجارة الدولية إلا بسبب رغبتين أساسيتين، وفق ما ذكرت صحف دولية كالفايننشال تايمز وسي إن إن وبلومبيرج وغيرهم.

ذكر محللون أن أمريكا تحركت ضد الحوثيين لاعتبارات عدة منها أنها ترى نفسها زعيمة عالمية ولا ينبغي أن يهدد أحد ذلك ، بأي شكل حتى ولو كان بشكل غير مباشر .


ولا يهدد الحوثيون المجرى الملاحى وانما يهددون السفن المتجهة للاحتلال وهو ما يثير في نفس الوقت المخاوف لدى الشركات والتي حولت كثير منها مسارات سفنها إلى اتجاهات أخرى.
 

كما أن أمريكا لا تريد منع تدفق الامدادات الى الاحتلال أو تهديده لذلك تحركت.

وقال ويليام توبين المدير المساعد في مركز الطاقة العالمي وجوزيف ويبستر الزميل الأول بالمركز ، أن تفسير الأسباب الاقتصادية غير السياسية لتحرك واشنطن السريع والمتواصل لمواجهة هجمات الحوثيين يدور حول سبب ثالث.

وقالا بأن الحوثيون متهمون بإعاقة تحول العالم للطاقة النظيفة، ذاكرين أن هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تؤثر سلبا على عمليات نقل سلاسل توريد المواد الخام للطاقة النظيفة من أفريقيا وآسيا لأوروبا.

لكن رغم هذه الأسباب يقول محللون أن حل هذا أسهل إذا كانت أمريكا متحررة من الفكر الصهيوني وهو بضغطها الجدي والحازم على الاحتلال لوقف الحرب  وبالتالي تفكيك طلبات الحوثيين ووقف هجماتهم.
 

مسارعة أمريكا الحوثيين

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