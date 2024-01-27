مركز سقارة ينظم دورة تدريبية عن الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الأحد، دورة تدريبية عن "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية"، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن خطة سقارة للعام الحالي تركز على بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية في المحافظات في إطار جهود الوزارة لدعم ملف القضية السكانية، والعمل على خفض معدل الزيادة السكانية، ما سيسهم في تحسين الخصائص السكانية وزيادة المعدل الاقتصادي، لما لذلك من تأثير واضح على خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوى التعليم والصحة لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لدورة "الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والمشاركة المجتمعية" يتضمن دور وزارة التنمية المحلية والمحليات، والتعريف بالوضع الحالي للسكان فى مصر، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023/2030، والإطار النظري للخطة التنفيذية وبنود الموازنة، بالإضافة إلى كيفية التعريف بعملية صنع السياسات السكانية والتجارب الدولية، ونماذج تحديد وتحليل المشكلات السكانية، ونموذج متابعة وتقييم المؤشرات، ودليل عمل دعاة التغيير، وتتضمن الدورة التدريبية أيضًا تنفيذ عدة ورش تدريبية لتحديد أهم القضايا مقارنة بالمستهدفات الكمية بالمحافظات، ولممارسة خطوات عمل دعاة التغيير وإعداد الخطة التنفيذية.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن دورة "الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الإلكترونية" يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات التحول الرقمي ومراكز المعلومات، وستركز على التعريف بمفهوم الإدارة الإلكترونية وأهدافها، وكيفية التحول إلى الإدارة الإلكترونية، وأمن المعلومات "الأمن السيبراني"، وما هي معوقات ومتطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية والفرق بين التزييف والتزوير، والتعريف أيضًا بالأرشفة الإلكترونية وكيفية نشأتها وأنواع نظم الأرشفة وعناصر ومكونات نظام الأرشيف ومراحل الانتقال إلى الأرشفة الإلكترونية، والتعريف بالوثيقة وأنواعها وسرية الوثيقة وتصنيف الوثائق، وطريقة إعداد التصنيف، وتركز الدورة أيضًا على مفهوم الفهرسة وأنواعها والفهرس الإلكتروني والبار كود، وآليات إدارة الوثيقة، والتعريف بالنظم الخبيرة وخصائصها وأنواعها وأهم مجالات التطبيقات ومكونات النظم الخبيرة وعيوبها.

وتابع: “وتختتم الدورة بتنفيذ عدة تطبيقات عملية حول عدة موضوعات، منها إدارة الوثائق من خلال عمل الباركود ونظام مارك، وحول طرق تأمين الأجهزة والمعلومات، وتقنية المعلومات وأهم التقنيات والأجهزة المستخدمة، وإدارة الوثائق من خلال تطبيق Google Form والتدريب على أنواع الاسكانر، وتطبيق على أهم برامج الأرشفة مع شرح تجربة مكتبة الإسكندرية في تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية”.