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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوم البيئة الوطني.. تعليم القاهرة تعقد مسابقات طلابية لإعادة تدوير المخلفات

يوم البيئة
يوم البيئة

تحتفل مديرية التربية والتعليم، برعاية أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بـ “يوم البيئة الوطني” لعام 2024، تحت شعار “مصر فى مسارها نحو الأخضر ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة”.

وقال أيمن موسى إن المديرية تعمل على نشر الوعي البيئي بين طلاب المدارس، وعقد مسابقات توعوية لإعادة تدوير المخلفات، وتوعية الطلاب بأهمية الموارد الطبيعية وتعزيز ثقافتهم فى المشاركة بالحفاظ على البيئة.

وأشاد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،  بالمبادرات والأعمال الفنية المتميزة لطلاب المدارس، والتى تدل على أن أبناءنا لديهم قدرات تفوق التوقعات. 

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الهدف من يوم البيئة الوطني أن يصل مفهوم الاهتمام بالبيئة لجميع أفراد المجتمع، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن يوم البيئة الوطني هو مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وتعد هذه المناسبة مثالا واضحاً لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة، وتأكيدا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى في مصر اعتباراً من عام 2020، حيث تم اختيار يوم 27 يناير تخليداً لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994، كما أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني ويتم الاحتفال فيه بجهود مجموعة من المواطنين الحريصين على الحفاظ على البيئة المصرية والنهوض بها.

وتنظم وزارة البيئة، اليوم السبت، احتفالية يوم البيئة الوطني 2024، تحت شعار "مصر في مسارها نحو الأخضر"، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء.

وتستعرض وزيرة البيئة، خلال الاحتفالية، مسار وزارة البيئة في تحقيق الاستدامة البيئية بالتعاون مع شركاء النجاح في كل من القطاعات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية.

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