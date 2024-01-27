عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في دار السلام .. أب يضرب صغيره حتي الموت بسبب كثرة السباب

تعذيب طفل
تعذيب طفل

لم يتمالك أب اعصابه عند سماع نجله يقوم بالسب والشتم أمامه فلمذذذ فأنهال ضرباً علي جسده النحيف لتهذيبه ولكنه فوجئي انه فقد الوعي وسقط جثة هامدة ، تم ضبط الأب ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغاً من سيده قررت بوفاة نجلها 5 سنوات متاثرا باصابته بنزيف بالمخ اثناء اللهو بالدراجه الهوائية .

وباجراء التحريات تبين عدم صحه روايه الام ، وان وراء الوفاه قيام والد الطفل سن 27 سباك بالتعدي عليه بالضرب ، وان الأم المبلغه منفصلة عن والد الطفل وان الأخير يقيم صحبه والده .

وبسوال الأب المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وبرر ذلك بسبب قيام نجله بالسباب المستمر .

دار السلام شرطة دار السلام قسم شرطة دار السلام والد الطفل يضرب نيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

الزمالك يسعى لضم لاعب الأهلي في صفقة انتقال حر

موضوعات متعلقة

نشرة المرور الصباحية بالقاهرة .. استمرار غلق شارع يوسف عباس وطريق بلبيس

في عيدهم الـ72.. رجال الشرطة يحتفلون مع السائحين بالمتحف المصري والمواطنين

الرقابة الإدارية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55

مناسبة وطنية خالدة.. محافظ القاهرة يهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة| صور

فيديو وصور لقوات الإطفاء خلال تعاملهم مع حريق هائل بمخزن الأخشاب بالسلام| خاص

حريق هائل يلتهم مخزن أخشاب بالسلام

ننشر نص كلمة وزير الداخلية خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 72

القاهرة في 24 ساعة.. كشف بلاغات سرقة.. وضبط مخدرات.. ومكتبة دون ترخيص

ترشيحاتنا

إليسا تعلق على فيلمها الوثائقي بعد كشف المستور عن حياتها

هل الاقتراض لعمل مشروع حلال أم حرام؟ اعرف الضوابط الشرعية

18 مجزرة صهيونية في 24 ساعة.. و26257 شهيدًا في غزة

قفزة في أسعار الحديد| زيادة 17 ألف جنيه خلال يناير.. ماذا يحدث؟

ماذا قال رئيس جنوب إفريقيا بعد قرار محكمة العدل الدولية؟

حماس تندد بالتهديدات الإسرائيلية ضد الأونروا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على جمبسوت غادة عبد الرازق في باريس|شاهد

خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ