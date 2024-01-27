في دار السلام .. أب يضرب صغيره حتي الموت بسبب كثرة السباب

لم يتمالك أب اعصابه عند سماع نجله يقوم بالسب والشتم أمامه فلمذذذ فأنهال ضرباً علي جسده النحيف لتهذيبه ولكنه فوجئي انه فقد الوعي وسقط جثة هامدة ، تم ضبط الأب ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تلقي قسم شرطة دار السلام بلاغاً من سيده قررت بوفاة نجلها 5 سنوات متاثرا باصابته بنزيف بالمخ اثناء اللهو بالدراجه الهوائية .

وباجراء التحريات تبين عدم صحه روايه الام ، وان وراء الوفاه قيام والد الطفل سن 27 سباك بالتعدي عليه بالضرب ، وان الأم المبلغه منفصلة عن والد الطفل وان الأخير يقيم صحبه والده .

وبسوال الأب المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وبرر ذلك بسبب قيام نجله بالسباب المستمر .