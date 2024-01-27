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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنهت حياة ابنها بأيشارب.. تأجيل محاكمة ربة منزل إلى الغد لاستدعاء طبيب نفسى

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه

قررت جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية  تأجيل جلسه محاكمة أم انهت حياة ابنها إلى غدا الاحد لاستدعاء طبيب نفسى إدعت علاجه لها حيث قامت بالتخلص من نجلها خنقًا بإيشارب ووسادة انتقاما من أسرة زوجها بعد إدعائها اساءتهم لسمعته وإخبار زوجها الذي يعمل بالخارج بسوء سلوكها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد  فى القضية رقم 23556لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.
كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد احال "إسراء.أ.م"، محبوسة لانها في يوم 9/8/2023 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، قتلت طفلها المجني عليه"مصطفى الحفناوي  أمين"، عمدا مع سبق الإرار بأن عقدت العزم على التخلص منه انتقاما من زوجها واهله
وأدلى والد الطفل عليه بشهادتة، ان زوجتة قام بإزهاق روح نجله عمدا ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما وأهله.
 

الدقهلية المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية جنوب المنصورة جنايات المنصورة محافظة الدقهلية نيابة جنوب المنصورة الكلية مركز السنبلاوين تأجيل محاكمة

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