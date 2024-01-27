المخابرات الأوكرانية تشن هجمات سيبرانية على وزارة الدفاع الروسية.. تفاصيل

أكدت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اليوم السبت 27 يناير 2024، أنها شنت هجومًا إلكترونيًا على شركة IPL Consulting، التي تقدم خدمات للصناعة الثقيلة الروسية والمجمع الصناعي العسكري.

وقالت المخابرات الأوكرانية إن العملية التي قام بها المتخصصون السيبرانيون التابعون للوكالة دمرت "البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل" للشركة، التي تقدم نفسها كواحدة من أحدث الشركات في روسيا، بحسب ما أورته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأصبحت الهجمات الإلكترونية أداة شائعة بشكل متزايد يستخدمها طرفا الحرب الروسية الأوكرانية، وفي واحدة من أكثر الهجمات تدميراً، استهدف المتسللون الروس شركة الاتصالات الأوكرانية Kyivstar، مما تسبب في انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء البلاد في ديسمبر الماضي.

وبعد اختراق الشبكة الداخلية لشركة IPL Consulting، حذف المتخصصون السيبرانيون الأوكرانيون أكثر من 60 تيرابايت من البيانات ودمروا العشرات من الخوادم وقواعد البيانات، وفقًا للوكالة ويجري حاليًا تحديد التكلفة الكاملة للأضرار.

وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي: "في ظل ظروف العقوبات المستمرة ضد روسيا، فإن الأضرار التي لحقت بالعدو مؤلمة للغاية".

وأوضحت وكالة الاستخبارات الأوكرانية، أن شركة IPL Consulting تنفذ أنظمة تكنولوجيا المعلومات للشركات الروسية المشاركة في تصميم وإنتاج مكونات السيارات والطيران والهندسة الثقيلة والدفاع، مشيرة إلى أن عشرات الشركات الروسية التي تعمل في قطاع الدفاع الروسي ستعاني.

ولم تذكر شركة IPL Consulting أي هجوم إلكتروني تم الإبلاغ عنه على موقعها الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت المخابرات العسكرية الأوكرانية عن هجوم إلكتروني ضد مركز أبحاث الشرق الأقصى الروسي للأرصاد الجوية المائية الفضائية "بلانيتا" في خاباروفسك.