في جميع المحافظات.. مساجد الكويت تؤدي صلاة الاستسقاء

شهد 109 من المساجد الكويتية أداء صلاة الاستسقاء في جميع محافظات الكويت في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم السبت، عملا بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في طلب الغيث والسقيا من رب العالمين.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية؛ فأن هذه الصلاة تقام عند حدوث الجدب وانقطاع المطر وشدة حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء.

وصلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة تصلى بإمام وعدد ركعاتها اثنتان تبدأ الأولى بسبع تكبيرات والأخيرة بخمس وبعد الصلاة يخطب الامام ثم يدعو ويرفع يديه مع المصلين إلى الخالق جلت قدرته طالبا الغوث والسقيا لعباده وسائر الأحياء.