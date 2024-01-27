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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخرهم سرقة مكتب محامي.. لص العيادات والشقق في قبضة مباحث قصر النيل

سرقة
سرقة

كشف رجال المباحث بالقاهرة غموض بلاغ سرقة أموال من داخل مكتب محامي بقصر النيل ، حيث تبين ان مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه ، وتبين انه متخصص فى السرقة من داخل العيادات والمساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" .

كان رجال الأمن قد تمكنوا من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مكتب "محامى" بدائرة القسم .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب "، وأنكر سرقة ثمة مبالغ مالية من داخل المكتب وأقر بمزاولته نشاط إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل العيادات والمساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" .

واعترف بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

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