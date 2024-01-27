أخرهم سرقة مكتب محامي.. لص العيادات والشقق في قبضة مباحث قصر النيل

كشف رجال المباحث بالقاهرة غموض بلاغ سرقة أموال من داخل مكتب محامي بقصر النيل ، حيث تبين ان مسجل خطر وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطه ، وتبين انه متخصص فى السرقة من داخل العيادات والمساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" .

كان رجال الأمن قد تمكنوا من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مكتب "محامى" بدائرة القسم .

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب "، وأنكر سرقة ثمة مبالغ مالية من داخل المكتب وأقر بمزاولته نشاط إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل العيادات والمساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" .

واعترف بارتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.