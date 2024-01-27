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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع مرتقب بين الرئيس الصومالي وآبي أحمد.. تفاصيل

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام صومالية، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في روما على هامش القمة الإيطالية الأفريقية، المزمع عقدها بعد غد، الاثنين.

وذكر موقع “كاسيمادا أونلاين” الإخباري أن شيخ محمود وآبي أحمد، سيجريان أول محادثات مباشرة بينهما منذ التحرك الإثيوبي لاستئجار أرض على طول البحر الأحمر مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، ما أثار غضب الصومال، التي اتهمت قيادتها إثيوبيا بالتخطيط لضم أجزاء من شمال البلاد.

وبحسب الموقع الإخباري، فإن الاجتماع المقرر عقده مساء غد، الأحد، ستستضيفه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في محاولة لإنهاء التوترات، التي يقول المحللون إنها قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى.

وقالت الحكومة الصومالية في وقت سابق، إنه لا يوجد مجال للمفاوضات ما لم تلغِ إثيوبيا اتفاقها مع أرض الصومال.

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