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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية

مجلس جامعة الدول
مجلس جامعة الدول العربية

أعلن السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، عن تقدم دولة فلسطين بطلب لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس الجمعة 26/1/2024، بالتدابير المؤقتة التي على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام ١٩٤٨.

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وأضاف السفير العكلوك، أن هذا الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين، أتى بالتنسيق مع المملكة المغربية الشقيقة، بصفتها رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وصرح المندوب الدائم لدولة فلسطين بأنه من المتوقع أن تعقد الدورة المطلوبة يوم غدٍ الأحد 28/1/2024 الساعة 11 صباحاً على مستوى المندوبين في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

الجامعة العربية السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين جمهورية مصر العربية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل مجلس جامعة الدول العربية محكمة العدل الدولية مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

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