جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تؤسس أول فريق للسيارات الكهربائية من الطلاب

أعلنت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برئاسة الدكتور طارق عبدالملاك عن إنشاء أول فريق للسيارات الكهربائية بها NCT racing team، والمكون من طلاب برنامج الأوتوترونكس بالجامعة، وبمتابعة وإشراف الدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ويتكون نظام العمل بالفريق من قسمين، القسم الأول فنى ويشمل ( Suspension - Steering - Body & Aerodynamics - breaks - Chassis & ergonomics- Electric)، والقسم الثانى غير فنى ويشمل ( media - HR - FR - business plan).

جدير بالذكر أن فريق جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للسيارات الكهربائية، يتكون من عشرة طلاب، وقد شارك فى مسابقة Ever egypt لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية على أيدى الطلاب المصريين.

كما تأهل NCT racing team لنهائيات مسابقة Concept Class، ضمن أفضل خمسة فرق مشاركة فى المسابقة، بعد اجتياز ثلاث مراحل للتصفيات، وحقق المركز الرابع بالمسابقة.