عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تؤسس أول فريق للسيارات الكهربائية من الطلاب

جامعة القاهرة الجديدة
جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

أعلنت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برئاسة الدكتور طارق عبدالملاك عن إنشاء أول فريق للسيارات الكهربائية بها NCT racing team، والمكون من طلاب برنامج الأوتوترونكس بالجامعة، وبمتابعة وإشراف الدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ويتكون نظام العمل بالفريق من قسمين، القسم الأول فنى ويشمل  ( Suspension - Steering - Body & Aerodynamics - breaks - Chassis & ergonomics- Electric)، والقسم الثانى غير فنى ويشمل ( media - HR - FR - business plan).

جدير بالذكر أن فريق جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية للسيارات الكهربائية، يتكون من عشرة طلاب، وقد شارك فى مسابقة Ever egypt لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية على أيدى الطلاب المصريين.

كما تأهل NCT racing team لنهائيات مسابقة Concept Class، ضمن أفضل خمسة فرق مشاركة فى المسابقة، بعد اجتياز ثلاث مراحل للتصفيات، وحقق المركز الرابع بالمسابقة.

جامعة القاهرة الجديدة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدكتور طارق عبدالملاك أول فريق للسيارات الكهربائية برنامج الأوتوترونكس فريق جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

نزلة برد.. صدمة جديدة تضرب منتخب مصر قبل لقاء الكونغو

سيف زاهر: صفقات من العيار الثقيل في الزمالك ولاعب مفاجأة

ترشيحاتنا

استقلال تايوان التحدي الأكبر.. تفاصيل محادثات وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي الأمريكي

إليسا تكشف تفاصيل تعرضها للتهديدات ومنعها من دخول سوريا

ستاندرد آند بورز: تزايد ضغوط العملة على مصر بسبب أزمة الشحن بالبحر الأحمر

السيسي يوجه بمواصلة تفعيل مبادرة بنك المعرفة المصري للارتقاء بتصنيف الجامعات

روي فيتوريا قبل لقاء الكونغو: لا وقت للبكاء على رحيل محمد صلاح

الاحتلال يواصل قصف غزة.. وقناة «سكاي نيوز» تعتذر لإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصحاب هذه الأبراج يحبون النميمة على أصدقائهم.. احذر منهم

صوت مصر| 10 صور لـ فساتين أنغام المثيرة للجدل بعد تصدرها التريند

شورت وتايجر.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة مثيرة.. شاهد

الهدية مرسيدس والحفل كأنه فرح.. بلوجر تثير الجدل بسبب عيد ميلادها.. صور

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ