قصف قاعدة كونيكو الأمريكية داخل سوريا برشقة صاروخية من العراق

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قصف قاعدة كونيكو المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية ، مؤكدة استمرارها في دك معاقل الأعداء .

وأشارت في بيان لها إلى ان ذلك يأتي استمرارًا بنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة حسب تعبيرها.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق - في وقت سابق - استهدافها قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بطائرة مسيرة

وأفيد بسماع انفجارات قوية في مدينة أربيل نتيجة مهاجمة قاعدة مطار أربيل الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.

كانت مسيرة مسلحة، الأربعاء الماضي قصفت قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق، وذلك عقب ساعات على ضرب القوات الأمريكية لمقار تابعة للحشد الشعبي في جرف الصخر والقائم.