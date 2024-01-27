حرائق وفيضانات.. طقس مضطرب يجتاح دول العالم .. فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تعرض العديد من دول العالم إلى موجات طقس غير مستقر ووفيضانات وحرائق.

وأوضح التقرير أن سحب دخانية كثيفة غطت سماء العاصمة الكولومبية جراء عشرات الحرائق المستعرة في البلاد.

وتابع التقرير أن السلطات في كولومبيا أعلنوا حالة الطوارئ لمواجهة حرائق الغابات المستعرة في أنحاء متفرقة بالبلاد.

وأكمل التقرير أن كولومبيا تتعرض إلى موجة حر وجفاف تسببت في اشتعال الحرائق في الغابات.

وفت التقرير إلى أن العديد من دول العالم تشهد طقسا مضطربا سواء في أمريكا أو أستراليا أو بريطانيا ، حيث شلت العواصف والفيضانات حركة التنقل في العديد من المدن مما تسبب في اضرار مادية جسيمة .