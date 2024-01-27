مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمركز نصر النوبة شمال شرق محافظة أسوان اليوم .

كانت الأجهزة المعنية تلقت إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تقل 5 أشخاص وأن الحادث أسفر عن وقوع ضحايا ، وعلى الفور انتقلت القيادات المختصة إلى موقع الحادث ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث .

حادث

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين مجهولى الهوية، فيما أصيب 3 آخرين .

وتم نقل الجثث إلى مشرحة نصر النوبة والمصابين إلى مستشفى نصر النوبة المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة ، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة .