خضوع لإدعاءات الاحتلال.. الفصائل الفلسطينية بغزة ترد على بيان "الأونروا"

عبرت الفصائل الفلسطينية بغزة، مساء اليوم الأربعاء، عن استنكارها لخضوع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لإدعاءات الاحتلال الكاذبة حول تورط مزعوم لموظفين من الوكالة في أحداث 7 أكتوبر.

وقال الفصائل إنها ترفض وصف بيان وكالة الأونروا لأعمال المقاومة بـ"الإرهـاب أو الأعمال البغيضة".

وأكدت الفصائل أن هذا ليس من اختصاص وكالة "الأونروا".

واعتبرت الفصائل أن هذا تجاوزًا خطير لصلاحيات الوكالة والتفويض الممنوح لها للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين وحمايتهم حتى العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة.

وفي وقت سابق، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بالتحريض الإسرائيلي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أنه عداء مبيّت وأحكام مسبقة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر اليوم السبت، إن هجوم إسرائيل على الأونروا هدفه تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم.

كانت أمريكا وكندا وإيطاليا وأستراليا أعلنت تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بعد مزاعم قدمتها إسرائيل عن تورط عدد من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد مزاعم الاحتلال بأن بعض موظفيها متورطون في أحداث 7 أكتوبر.

وقال كاتس إن الأونروا تعمل على استدامة أزمة اللاجئين، زاعمًا أنها تمثل ذراع مدني لحركة حماس.

وأضاف: “سنعمل على ضمان عدم وجود دور للأونروا في اليوم التالي للحرب بغزة”.